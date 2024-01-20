09:38 •
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı•
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular bölgesinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda etkisini sürdüren sis, araç sürücülerini zorladı.
Hafta sonu tatilinin değerlendirmek için gelen vatandaşlar, görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü bölgede siste güçlükle ilerleyebildi.
Yoğun sis nedeniyle Yedikuyular'da bulunan bazı tesisler de kapatıldı.
Son Dakika › Güncel › Yedikuyular'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika