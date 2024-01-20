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Yedikuyular'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Yedikuyular'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Yedikuyular bölgesindeki 2 bin 300 rakımlı kayak merkezi yolunda etkisini sürdüren yoğun sis, araç sürücülerini zorladı. Görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü bölgede vatandaşlar güçlükle ilerleyebildi ve bazı tesisler kapatıldı.

Yedikuyular\'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
20.01.2024 - 18:51,
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular bölgesinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda etkisini sürdüren sis, araç sürücülerini zorladı.

Hafta sonu tatilinin değerlendirmek için gelen vatandaşlar, görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü bölgede siste güçlükle ilerleyebildi.

Yoğun sis nedeniyle Yedikuyular'da bulunan bazı tesisler de kapatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yedikuyular'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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