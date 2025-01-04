Yedikuyular Kayak Merkezi 5 Ocak'ta Açılıyor - Son Dakika
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Yedikuyular Kayak Merkezi 5 Ocak'ta Açılıyor

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, 2 yıl aradan sonra 5 Ocak'ta sezonu açacak.

04.01.2025 12:16
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Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından ilk kez sezonu açacak.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan ve yüksekliği 2 bin 300 metreyi bulan merkez, telesiyej ve kızak yürüyen bandıyla Kahramanmaraşlıların yanı sıra komşu illerden gelen ziyaretçileri de 5 Ocak'tan itibaren ağırlamaya başlayacak.

Depremin ardından yaklaşık 2 yıl sonra yeniden kapılarını kayakseverlere açacak olan merkezin, bu sezon 600 bin kişiyi ağırlaması bekleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, depremin hemen ardından başlatılan çalışmaların gece gündüz demeden devam ettiğini söyledi.

Her yıl binlerce misafire ev sahipliği yapan ve şehir ekonomisine ciddi katkı sunan kayak merkezinin depremden sonra ilk defa açılacağını dile getiren Görgel, tesislerde gerekli tüm fiziki çalışmaların tamamlandığını aktardı.

Görgel, Yedikuyular Kayak Merkezi'nin ilerleyen yıllarda önemli merkezlerden biri olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2 yıldır burayı hem kar yoksunluğundan hem de depremin etkilerinden dolayı açamamıştık. 5 Ocak'ta tam anlamıyla açmış olacağız. Şu anda bile büyük bir bölümünde aslında açılış yaptık ama 5 Ocak itibarıyla da inşallah tam anlamıyla tüm organizasyonlar hizmete girmiş olacak. Bu sezon 600 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesini hedefliyoruz. Bölgenin en önemli mekanlarından bir tanesi kayak merkezimiz. İnşallah biz de her geçen gün burayı daha da iyileştireceğiz. Sosyal mekanlarla, vatandaşların vakit geçireceği mekanlarla yine ilgili diğer mekanlarla burayı zenginleştirmiş olacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yedikuyular Kayak Merkezi 5 Ocak'ta Açılıyor - Son Dakika

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