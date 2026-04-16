Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kayalıklardan uçuruma düşen kişi yaşamını yitirdi.
İsmail Hakkı Can (50), Kabayel köyünde dolaştığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma düştü.
Bu sırada bölgeden geçen vatandaşlar durumu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Can'ın cenazesinin cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Genç Devlet Hastanesi'ne götürüleceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Yedisu'da Uçuruma Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
