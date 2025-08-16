Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık - Son Dakika
Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık

16.08.2025 00:51
"Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık" ile ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, Birleşmiş Milletlerin "trafikteki can kayıplarının ve ciddi yaralanmaların 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılması ve 2050 yılına kadar sıfırlanması" hedefinin Türkiye'de de gerçekleştirmesine yönelik 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile birlikte 2021-2023, 2024-2027 ve 2028-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planlarının hayata geçirilmesini kapsayan 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinin, 3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Genelgede, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı içerisinde yer alan performans göstergeleri kapsamında karayolu yapısı üzerinde hız sınırını belirleyen işaretlemelerin, değişen ve gelişen koşullar göz önünde bulundurularak gerekliliği ve konumunun incelenip ülke genelinde yeknesak uygulamaların sağlanmasına yönelik çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılacağı belirtildi.

Genelgeye göre, karayolu üzerindeki hız sınırı, hız sınırı sonu levhaları ve ilgili diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilecek.

Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolları başta olmak üzere, ülke genelindeki karayollarında uygulanmakta olan işaretlemelerle düşürülen hız sınırları, 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 7'nci maddesi uyarınca, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Karayolu Trafik İşaretleme Standartları Kitabı'nda belirlenen teknik kriterler esas alınarak yeniden gözden geçirilecek.

Ayrıca, meskun mahal dışında tesis edilmiş hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilecek, okul, hastane bölgesi gibi istisnalar dışında kalan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak.

Çalışmalar İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek

Yolun yapısı, trafik yoğunluğu, yaya hareketliliği gibi hususlar dikkate alınarak uygun görülen kesimlerde işaretlemelerle düşürülen hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi sağlanacak, değerlendirme sonucunda hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen kesimlerde, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş tarafından yaya geçidi/durak uygulamasının sonlandırılması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren orta refüj açıklıklarının kapatılması, trafik işaretlemelerinin kaldırılması gibi gerekli altyapı düzenlemeleri yapılacak.

Şehirlerarası karayollarındaki meskun mahal levhalarının gerekliliği ve konumları yeniden değerlendirilecek, belediyelerin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yerleşim yeri içinden geçen taşıma kapasitesi yüksek yollarda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirler alınarak hız sınırları yeniden gözden geçirilecek.

Hız sınırı düzenlemeleri ile trafik işaret levhalarına ilişkin uygulamalar "trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır" ilkesi doğrultusunda standardize edilecek ve yol kullanıcıları açısından daha algılanabilir bir hale getirilecek.

Yapılacak çalışmalar İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecek, birinci öncelikli olarak belirlenen yollarda 1 Eylül'e, diğer yollarda ise 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak.

Kaynak: AA

