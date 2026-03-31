Yelesen Yolu İçin Çalışmalar Devam Ediyor

'YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, sağanağın ardından toprak kayması sonucu bir kısmı çöken Yelesen grup köy yolunun trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde son günlerde etkili olan aşırı sağanak yağışlar neticesinde, merkeze bağlı Yelesen Grup Yolu güzergahında toprak kayması meydana gelmiştir. Yaşanan bu doğa olayı sebebiyle söz konusu yolun belirli bir kısmında çökme ve kayma oluşmuş, güzergahtaki ulaşım güvenliği olumsuz etkilenmiştir. Olayın hemen ardından Valiliğimiz koordinesinde; İl Özel İdaremize bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, ulaşımda yaşanan aksamaları gidermek amacıyla ekiplerimizce başlatılan çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Yolun tekrar güvenli bir şekilde trafiğe açılması için çalışmalar devam etmekte olup, sürücülerimizin ve bölge halkının çalışma yapılan söz konusu güzergahı yol tamamlanana kadar kullanmamaları gerekmektedir. Süreç valiliğimizce yakından takip edilmekte olup, çalışmaların durumu hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir" denildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,