Kartal Belediyesi\'nde Yeliz Orakoğlu\'nun \'Tabula Rasa Yakma\' Sergisi

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi fuaye alanı, felsefe öğretmeni Yeliz Orakoğlu'nun "Tabula Rasa Yakma" isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçını ikinci kişisel sergisi olan ve 17. yüzyıl filozofu John Locke'un "Tabula Rasa" (boş levha) kavramından esinlenerek belirlediği sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen sergiye katılarak sanatçı Yeliz Orakoğlu'na çiçek takdim eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, konuşmasında sanatçının tekniğinden ve ortaya çıkardığı eserlerden oldukça etkilendiğini ifade ederek, Kartal Belediyesi'nin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğini belirtti. Konuşmasının ardından Yeliz Orakoğlu ile birlikte sergiyi gezen Deniz Şahin, eserler ile ilgili de sanatçıdan bilgi aldı.

Felsefe öğretmeni olmasıyla birlikte kendi bakış açısını ve deneyimlerini eserlerine yansıtarak çalışmalarını oluşturan Yeliz Orakoğlu'nun sergisinde 39 eser yer alıyor. Farklı dönemlerde ve çeşitli konularda yapılan eserlerin her biri, sanatçının kişisel deneyimlerini yansıtıyor.

Sanatın evrensel dilini kullanarak izleyicilere felsefi derinlikler sunan sergi, 9 Mayıs'a kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında sanatseverleri ağırlayacak.