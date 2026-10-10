Yeliz Toy, 'Okulda ölmek istemiyoruz' cezasına itirazı kabul edilse de tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeliz Toy, 'Okulda ölmek istemiyoruz' cezasına itirazı kabul edilse de tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeliz Toy, \'Okulda ölmek istemiyoruz\' cezasına itirazı kabul edilse de tepki gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeliz Toy, 'Okulda ölmek istemiyoruz' sözü nedeniyle verilen disiplin cezasına tepki gösterdi. İl Disiplin Kurulu'na itirazı kabul edilmesine rağmen Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın ceza verdiğini belirten Toy, öğretmenlerin onurunu ve çocukların yaşam hakkını savunacağını söyledi.

(BURSA) - Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Kahramanmaraş'taki saldırının ardından yaptığı "Okulda ölmek istemiyoruz" açıklaması nedeniyle Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından disiplin cezası verilmesine tepki gösterdi. İl Disiplin Kurulu'na yaptığı itirazın kabul edildiğini belirten Toy, "Öldürülen öğretmenlerin hesabını sormanın mı, çocukların yaşam hakkını savunmanın mı cezasını veriyorsunuz?" diye sordu.

Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Kahramanmaraş'ta öğretmen ve öğrencilerin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik yaptığı "Okulda ölmek istemiyoruz" açıklaması nedeniyle hakkında verilen disiplin cezasına tepki gösterdi.

Bakanlık müfettişlerinin hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif ettiğini, İl Disiplin Kurulu'na yaptığı itirazın kabul edilmesine rağmen Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından disiplin cezası verildiğini belirten Toy, "Bursa Valisi Erol Ayyıldız, bu neyin husumeti? Öldürülen öğretmenlerin hesabını sormanın mı, çocukların yaşam hakkını savunmanın mı cezasını veriyorsunuz?" diye sordu.

"DÜN NEYİ SAVUNDUYSAM BUGÜN DE AYNI YERDEYİM"

Bursa Valisi Ayyıldız'a seslenen Toy, "'Okulda ölmek istemiyoruz' sözlerime gösterdiğiniz idari hassasiyet ile makamınızda ağırladığınız cübbeli sarıklı tarikatçılara gösterdiğiniz kabul arasındaki fark, kamuoyunun dikkatinden kaçmayacaktır. Dün neyi savunduysam bugün de aynı yerdeyim. Cumhuriyetin okullarını, laik ve bilimsel eğitimi, öğretmenlerin onurunu, çocukların yaşam hakkını savunmaya devam edeceğim. Ne disiplin cezalarınız ne soruşturmalarınız ne de makamlarınızın gücü, beni inandığım değerlerden bir adım geri attırabilir. Çünkü ben gücümü Cumhuriyetin değerlerinden, öğretmenlerin haklı mücadelesinden alıyorum. Cumhuriyetin öğretmenleri susmaz, laik eğitim mücadelesinden vazgeçmez, çocukların geleceğini karanlığa teslim etmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bursa ValiliğiErol AyyıldızEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı 'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
60 milyonluk garaj Türkiye’de sadece 2 tane var 60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
14:50
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış
14:25
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
14:09
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
13:43
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 15:48:15. #7.13#
SON DAKİKA: Yeliz Toy, 'Okulda ölmek istemiyoruz' cezasına itirazı kabul edilse de tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei