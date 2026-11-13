Yelkenci, COP31'de Maarif Modeli'nin seçmeli çevre dersini anlattı - Son Dakika
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Yelkenci, COP31'de Maarif Modeli'nin seçmeli çevre dersini anlattı

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, COP31'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çevre eğitimini anlattı. Yelkenci, ortaokullarda seçmeli okutulan Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersinin öğrencilere doğayla ilişki sorumluluğu kazandırmayı amaçladığını söyledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin ortaokuldan itibaren çevre bilinci ile yetiştirildiğini söyledi.

Yelkenci, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Gençlik Pavilyonu'nda gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çerçevesinde İnsan ve Toplum" etkinliğine katıldı.

Her eğitim modelinin farkında olsun ya da olmasın bir insan tasavvuruna dayandığını belirten Yelkenci, "Elimizde hangi bilginin değerli, hangi davranışın erdemli, hangi hayatın iyi olduğuna dair bir kabulü içinde taşıyan bir öğretim programı olabilir ama öncesinde bir eğitim sisteminin mutlaka ve mutlaka insana nasıl baktığını ortaya koyması gerekir." dedi.

Yelkenci, çevreye dair tutumun da nihayetinde insana dair kabulün bir sonucu olarak tezahür ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin 2024'te kendine özgü bir eğitim felsefesini açıkça beyan eden bir model ortaya koyduğunu anlatan Yelkenci, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu modelin tercihi ne Batı'ya kör bir hayranlık ne de toptan bir reddir, insanlığın ortak birikiminden istifade etmekle birlikte merkeze kendi düşünce ve duyuş referanslarını almaktır. Bugün sizinle, bu modelin insana ve topluma bakışını paylaşmak istiyorum. Zira iddiamız şudur, bu bakış, iklim meselesine dair bugün aradığımız şeye doğrudan temas etmektedir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, insanı ruh ve bedenden oluşan bir bütün olarak ele alır. Modelin öğrenci profili dört temel üzerine kuruludur, insana bakışta ontolojik bütünlük, bilgiye bakışta epistemolojik bütünlük, eğitim sürecine bakışta zamansal bütünlük, değerlere bakışta ise aksiyolojik olgunluk."

Yelkenci, çevre bilincini geliştirmek ve eğitimini yapmak noktasında Türkiye Yüzyılı Maarif Model'indeki bir diğer enstrümanın da sistem düşüncesi ve okuryazarlık becerileri olduğunu kaydetti.

Dünya iklim meselesinde uzun yıllar farkındalık düzeyinde kaldığını sonra işlevsellik düzeyine geçtiğini dile getiren Yelkenci, "Bugün hepimizin zorlandığı yer eylemsellik düzeyidir. Taahhüt ile uygulama arasındaki mesafe, tam olarak budur. Dünya bu mesafeyi müzakere masalarında kapatmaya çalışıyor, biz o mesafenin asıl sınıfta kapanacağına inanıyoruz. Çünkü eylemsellik büyük bir azim ve kararlılık gerektirir. Bu da eğitimle kazandırılır." dedi.

Eyleme geçilirken yapılması gerekenler belirlenirken yapılmaması gerekenlerin de üzerinde durulması gerektiğine işaret eden Yelkenci, akarsu yataklarına ev yapılmaması, tarım arazilerine şehir kurulmaması gibi unsurlara da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İklim değişikliğiyle mücadele için bugün eyleme geçilmesi gerektiğini vurgulayan Yelkenci, bunun öğrencileri ve eğitim sistemini de kapsaması gerektiğini bildirdi.

Bu bütüncül bakışın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan öğretim programlarında somut karşılığını bulduğunu aktaran Yelkenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortaokullarda seçmeli olarak okutulan Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersi, 'İnsan ve Doğa' ünitesiyle başlar. Öğrenciler 'Döngüsel Doğa' ünitesinde doğal kaynakları ve ekosistemin işleyişini, 'Üretim ve Kaynak Kullanımı Dengesi' ünitesinde israfı, tüketim alışkanlıklarını, su ve ekolojik ayak izini inceler. 'Küresel İklim Değişikliği' ve 'İklim Değişikliği ve Uyum' ünitelerinde iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları bilimsel veriler ışığında değerlendirilir, bu değişikliğin insan yaşamı üzerindeki etkileri sorgulanır. 'Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre' ünitesinde ise geri dönüşümden kaynakların verimli kullanımına kadar çevre sorunlarına yönelik somut çözümler geliştirilmesi hedeflenir. Bu ders, iklimle değil, insanın doğayla kurduğu ilişkiyle başlar. Çünkü öğrencilerin doğayı yalnızca tanımaları değil, onunla kurdukları ilişkinin sorumluluğunu da üstlenmeleri amaçlanmaktadır."

Kaynak: AA
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