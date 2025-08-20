Yelkenci Rize\'de Eğitim Değerlendirmesi Yaptı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yelkenci, Valilik Toplantı Salonu'nda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin yer aldığı il değerlendirme toplantısına katıldı.

Yelkenci, toplantının ardından Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret ederek, kentte eğitim alanında yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'i de ziyaret eden Yelkenci, eğitim yatırımlarında yerel yönetimlerin desteği, okul çevrelerinin güvenliği ve öğrencilerin sosyal yaşamına katkı sunacak projeler hakkında görüştü.