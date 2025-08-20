Yelkenci Rize'de Eğitim Değerlendirmesi Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yelkenci Rize'de Eğitim Değerlendirmesi Yaptı

Yelkenci Rize\'de Eğitim Değerlendirmesi Yaptı
20.08.2025 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Rize'de eğitim projelerini değerlendirdi ve ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yelkenci, Valilik Toplantı Salonu'nda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin yer aldığı il değerlendirme toplantısına katıldı.

Yelkenci, toplantının ardından Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret ederek, kentte eğitim alanında yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'i de ziyaret eden Yelkenci, eğitim yatırımlarında yerel yönetimlerin desteği, okul çevrelerinin güvenliği ve öğrencilerin sosyal yaşamına katkı sunacak projeler hakkında görüştü.

Kaynak: AA

Ömer Faruk Yelkenci, Politika, Eğitim, Güncel, rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yelkenci Rize'de Eğitim Değerlendirmesi Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Myanmar’da ordudan hava saldırısı: 32 ölü Myanmar'da ordudan hava saldırısı: 32 ölü
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn’ün yeni adresi Almanya Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn'ün yeni adresi Almanya
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

18:13
Suriye’nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye’den açıklama
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama
17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 19:42:15. #7.12#
SON DAKİKA: Yelkenci Rize'de Eğitim Değerlendirmesi Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.