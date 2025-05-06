Denizli'nin Kale ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.
Demirciler Mahallesi'nde yaşayan İsmet Akça (49), yem karma makinesine yem döktüğü sırada makinenin tambur bölümüne düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi.???????
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