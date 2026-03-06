Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 4 Mart akşamı bir ocakbaşına giden müşteri, sipariş ettiği yemeği yerken tabağında böcek olduğunu fark etti.
İddiaya göre müşteri bu sırada dudağında ısırık benzeri bir yaralanma oluştuğunu fark etti. Yaşadığı olayın ardından hastaneye giden müşteri, aldığı doktor raporuyla birlikte polise şikayette bulundu.
EnSonHaber'in haberine göre; başvuru üzerine işletme hakkında “taksirle yaralama” ve hijyen kurallarına aykırılık iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca hijyen denetimi yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine de bilgi verildi.
