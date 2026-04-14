Yemek Sonrası Kısa Yürüyüşlerin Sağlığa Etkileri

14.04.2026 11:39
Uzmanlar, yemek sonrası yapılan kısa yürüyüşlerin sindirimden kan şekeri kontrolüne kadar birçok süreci olumlu etkilediğini belirtiyor. Günde sadece 10-15 dakikalık hafif hareketin bile önemli faydalar sunabileceği vurgulanıyor.

Yemekten sonra yapılan kısa süreli yürüyüşler, sindirimden kan şekeri kontrolüne kadar birçok süreci olumlu etkiliyor. Uzmanlar, günde sadece 10–15 dakikalık hafif hareketin bile önemli faydalar sunduğunu belirtiyor. Yemek sonrası vücutta kritik süreç başlıyor ve bu süreçte yapılan hafif egzersizler, vücudun besinleri işleme biçimini doğrudan etkiliyor.

Araştırmalar, yemek sonrası yapılan kısa bir yürüyüşün kasları aktive ettiğini ve kandaki glikozun hücrelere taşınmasını hızlandırdığını ortaya koyuyor. Bu durum, özellikle insülin direnci olan bireylerde ve akşam saatlerinde tüketilen ağır öğünlerden sonra kan şekerindeki ani yükselişleri azaltarak pankreas üzerindeki yükü hafifletebiliyor. Uzun vadede ise diyabet ve kalp hastalıkları riskinin düşürülmesine katkı sağlıyor.

Yemek sonrası süreç yalnızca sindirim sistemiyle sınırlı kalmıyor; bağırsak ile beyin arasında yoğun bir iletişim gerçekleşiyor. Uzmanlar, yemekten yaklaşık 20–30 dakika sonra yapılacak hafif tempolu yürüyüşlerin ideal olduğunu belirtiyor. Ancak en önemli noktanın hareketin düzenli olarak yapılması olduğu vurgulanıyor. Yürüyüş imkânı olmayan durumlarda bile ev içinde hareket etmek, kısa süre ayakta kalmak veya günlük işleri daha aktif yapmak benzer faydalar sağlayabiliyor.

