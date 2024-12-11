Yemek Yarışmasıyla Geleneksel Lezzetler

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Samsun'un Asarcık ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda veliler en iyi yemeği jüri üyelerine sunabilmek için yarıştı.

"Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada veliler, geleneksel yemek ve tatlı yaptı.

Yemek ve tatlılar jüri üyelerince değerlendirildi. Dereceye giren velilere hediyeler verildi.

Okul Müdürü Elif Fatma Gevrek, yerli üretim ve tüketimin önemini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin devamlılık göstereceğini söyledi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Er, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.