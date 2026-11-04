Yemen Bakanı, İran ve Hizbullah'ın 21 uzmanla Husi eylemlerini yönettiğini söyledi - Son Dakika
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Yemen Bakanı, İran ve Hizbullah'ın 21 uzmanla Husi eylemlerini yönettiğini söyledi

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Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'ın 21 askeri uzmanla Husilerin eylemlerini yönettiğini söyledi. Haydan, uzmanların balistik füze ve İHA geliştirdiğini, Babulmendeb Boğazı ve Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini tehdit ettiğini öne sürdü.

Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'ın, Husilerin kontrolündeki bölgelerde görev yapan 21 askeri uzman aracılığıyla hükümet güçlerine karşı askeri eylemleri yönettiklerini söyledi.

Yemen İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Haydan, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın yanı sıra Hudeyde, Sada, Hacce ve Amran kentlerinde İranlı ve Hizbullah mensubu askeri uzmanların "Yemen güvenliğini tehdit ettiklerini" savundu.

Husilerin askeri eylemlerini yönetmek amacıyla İran Devrim Muhafızları'ndan 14 uzman ile Lübnan Hizbullahı'na mensup 7 uzmanın Yemen'de olduğuna işaret eden Haydan, "Bu uzmanların varlığı, İran'ın Husilere olan finansal ve silah desteklerinin artık askeri operasyonları doğrudan yönetme ve denetleme aşamasına geçişini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu askeri uzmanların askeri operasyonları yönetmenin yanı sıra balistik füze ve insansız hava araçlarını (İHA) geliştirme çalışmaları yürüttüklerini öne süren Haydan, bahsi geçen uzmanların ayrıca askeri eylemlerle Babulmendeb Boğazı ve Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğini tehdit ettiklerini iddia etti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husilerin eylül ayında Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz vilayetine doğru saldırılar yaparak Babulmendeb Boğazı'na ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz'in yanı sıra birçok bölgede devam ediyor.

Kaynak: AA
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