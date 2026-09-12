Yemen Başbakanı Zindani, Husilerin ilerleyişini İran'ın gündemine bağladı - Son Dakika
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Yemen Başbakanı Zindani, Husilerin ilerleyişini İran'ın gündemine bağladı

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Yemen Başbakanı Şai Muhsin ez-Zindani, Husilerin son dönemde çeşitli bölgeleri ele geçirmesinin İran'ın Yemen üzerinden bölgesel ve uluslararası güvenliği hedef alan politikasının parçası olduğunu söyledi. Zindani, Aden'deki Bakanlar Kurulu toplantısında gelişmeleri değerlendirirken Islah Partisi de Husilere karşı hükümete destek açıklaması yaptı.

Yemen Başbakanı Şai Muhsin ez-Zindani, Husilerin son dönemde çeşitli bölgeleri ele geçirmesinin İran'ın Yemen üzerinden bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit etmeye yönelik politikasının parçası olduğunu belirtti.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre Zindani, Husilerin son dönemde çeşitli bölgeleri ele geçirmesinin ardından Aden'de düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında sahadaki gelişmeleri değerlendirdi.

Zindani, son dönemde yaşanan tehlikeli tırmanışın devlet çalışmalarının aksamasına veya Husilerin ve destekçilerinin istismar edebileceği bir boşluk oluşmasına yol açmayacağını söyledi.

Başbakan Zindani, "Son günlerde sahada yaşanan zorlu gelişmeler, çatışmanın sonu veya gidişatında belirleyici bir dönüm noktası olarak anlaşılmamalıdır." dedi.

Savaşların tek bir günün sonucuyla veya sahada bir noktanın ele geçirilmesiyle ölçülemeyeceğini belirten Zindani, devletin çalışmalarını yeniden organize etmesi, kaynaklarını seferber etmesi, askeri güçlerini desteklemesi ve kurumlarının birlik ve bütünlüğünü korumasının önemine işaret etti.

Zindani, "Husi tırmanışı, geçici bir gelişme ya da çatışmanın yeni bir aşaması değil, ülke sınırlarını aşan, Yemen'i ve stratejik konumunu bölgesel güvenlik ile uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit etmek için kullanan İran'ın gündemiyle bağlantılı kapsamlı ve tehlikeli bir tırmanıştır." ifadesini kullandı.

Islah Partisi'nden Husilere karşı hükümete destek

Öte yandan Yemen'in güçlü siyasi aktörlerinden İslami eğilimli Islah Partisi, Husilere karşı hükümete destek açıklaması yaptı.

Partinin kuruluşunun 36. yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Islah Partisi, Yemen halkına Husilere karşı ulusal mücadelenin merkezinde yer alma, devleti ve cumhuriyeti yeniden kurma yolunda tüm samimi güçlerle ortaklık sözünü yinelemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Islah Partisi, Husilerin 2014'te başkenti ele geçirmesiyle başlayan çatışmalar boyunca hükümetin yanında yer aldı.

Yemen'de cephe hatları yeniden hareketlendi

Yemen'de taraflar arasındaki çatışmalar, yıllar süren görece sakinliğin ardından Temmuz 2026'nın başından itibaren yeniden şiddetlendi.

Yemen hükümetine yakın kaynaklara göre Husiler, dün Babülmendep Boğazı'nda stratejik öneme sahip Meyyun (Perim) Adası ile Kızıldeniz kıyısındaki Taiz vilayetine bağlı Zubab ilçesini ele geçirmişti.

Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki El-Muha kentinin ardından Babülmendep Boğazı çevresindeki Haniş Takımadaları, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zubab'ı da ele geçirmesi, Yemen hükümet güçleriyle yeniden tırmanan çatışmaların seyrinde önemli bir değişikliğe yol açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen Başbakanı Zindani, Husilerin ilerleyişini İran'ın gündemine bağladı - Son Dakika

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