Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilere karşı üstünlük sağladıklarını duyurdu

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husilere karşı farklı cephelerde yeni zaferler kazandıklarını ve sahada üstünlüğü ele geçirdiklerini belirtti.

Hükümete bağlı SABA haber ajansına göre, Alimi, cephelerde Husilere karşı mücadele eden komutanlarla telefon görüşmesi yaptı.

Silahlı kuvvetlerin Cevf, Beyda, Taiz ve Hudeyde'de Husilerin saldırılarına karşı koyduğunu ve üstünlüğü ele geçirdiğini kaydeden Alimi, Husileri, gerilimi tırmandırma yolunu seçmek ve tüm barış girişimlerini reddetmekle suçladı.

"Husilerin, maceraperestliklerinin sonucuna katlanacağını" ifade eden Alimi, silahlı kuvvetlerin tüm Yemen topraklarını geri alıncaya kadar mücadelesine devam edeceğini dile getirdi.

Alimi, Husilerin Yemen'i "su yollarını ve küresel tedarik zincirlerini tehdit eden bir platforma" dönüştürmeye çalıştığını kaydetti.

Yemen'de hükümet güçleri dün, Taiz, Cevf ve Beyda vilayetlerinde Husilere??????? karşı "stratejik ilerleme" kaydedildiğini açıklamıştı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda temmuz ayından bu yana artış yaşanıyor.