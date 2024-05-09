Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi - Son Dakika
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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile Gazze dahil bölgedeki gelişmeleri ele aldı. İki lider, Yemen'deki durumun yanı sıra bölgede yaşanan gelişmelere karşı takınılan ortak tutumu değerlendirdi. Bahreyn'in Yemen halkına verdiği destek de övgüyle bahsedildi. Zeyyani'nin bu ziyareti, Bahreyn'in ev sahipliği yapacağı Arap Birliği Zirvesi öncesi gerçekleşti.

09.05.2024 21:13
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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile başta Gazze olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkenin geçici başkenti Aden'e gelen Zeyyani, Alimi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'deki durumun yanı sıra bölgede yaşanan ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden gelişmelere karşı takınılan ortak tutum ele alındı.

Alimi, iki ülke arasındaki ilişkilerden ve Bahreyn'in, Yemen halkına verdiği destekten övgüyle bahsetti.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre ise ikili, bölgesel gelişmeler ve Gazze'deki savaşın yanı sıra ateşkes sağlanması ve yardım girişleri için yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Zeyyani daha önce de Yemen Başbakanı Avad bin Mübarek ile bir araya gelmişti.

Zeyyani'nin söz konusu ziyareti, Bahreyn'in ev sahipliği yapacağı 33. Arap Birliği Zirvesi öncesi Arap ülkelerini kapsayan yurt dışı turu kapsamında gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Zeyyani, 23-24-25 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Katar ve Kuveyt'i ziyaret ederek bu ülkelerdeki yetkililerle bir araya gelmişti. Bahreynli Bakan, 28 Nisan'da da Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşmüştü. Bu görüşmelerde, Arap Birliği Zirvesi hazırlıkları ele alınmıştı.

Kaynak: AA

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