Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Taiz'i ziyaret etti

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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, göreve geldiği 2022'den bu yana Taiz iline ilk kez ziyarette bulundu.

Yemenli kaynakların AA muhabirine bildirdiğine göre, Alimi beraberindeki yetkililerle, yaklaşık 10 yıldır abluka altında kalan ildeki güvenlik, ekonomik ve insani durumları yerinde gözlemlemek üzere Taiz'i ziyaret etti.

Alimi, göreve geldiği 2022'den bu yana ilk kez Taiz'i ziyaret ederken, ülkenin güneyinde yer alan il, yaklaşık 15 yıldır ilk kez devletin en üst düzey yöneticisi tarafından ziyaret ediliyor.

Alimi, ziyareti sırasında Suudi Arabistan Kalkınma ve İmar Projesi desteğiyle inşa edilen mazotla çalışan bir elektrik istasyonunun temel atma törenine katılacak.

Yemen'in en büyük nüfusa sahip illerinden biri olan Taiz, uluslararası tanınırlığa sahip Yemen hükümeti ile İran destekli Husilerin kontrolünde bölüşülmüş durumda. Yemen hükümeti il merkezi Taiz'de kontrolü elinde tutarken, diğer bölgelerde kontrol Husilerin elinde bulunuyor.