Yemen Başkanlık Konseyi ilk ayda Husilere 40 bin 761 saldırı yapıldığını açıkladı

Yemen Başkanlık Konseyi, hükümet güçlerinin "Yemen'in Şafağı" adı verilen askeri operasyonun ilk ayında Husilere ait hedeflere 40 bin 761 saldırı düzenlediğini, yaklaşık 20 bin Husi mensubunun öldüğünü veya yaralandığını, 5 binden fazla askeri aracın da imha edildiğini ya da kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Konsey, operasyonun başlamasının birinci ayı dolayısıyla yayımladığı açıklamada, 5 Ekim'de başlatılan operasyonun ilk ayında Husilerin askeri kapasitesine ağır darbe vurulduğunu belirtti.

Açıklamada, farklı cephelerde gerçekleştirilen 40 bin 761 saldırıda, aralarında Husi yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 20 bin kişinin öldüğü ya da yaralandığı, 5 binden fazla askeri araç ve teçhizatın imha edildiği veya hasar gördüğü ifade edildi.

Operasyonun hedeflerine ulaşana kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, bu hedeflerin "Husilerin darbe yönetimini sona erdirmek, devlet kurumlarını yeniden tesis etmek ve ülkenin tamamında devlet egemenliğini sağlamak olduğu" vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'e verdiği desteğe de teşekkür edilen açıklamada, bu desteğin devlet kurumlarının ayakta kalmasına, kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesine, hizmetlerin sürdürülmesine ve insani sıkıntıların hafifletilmesine katkı sağladığı kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş

Yemen hükümet güçleri, 5 Ekim'de başkent Sana başta olmak üzere Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Yemen'in Şafağı" operasyonunu başlatmıştı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ile ülkenin kuzey ve batısındaki geniş bölgeleri kontrol altında tutuyor. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ise geçici başkent olarak belirlediği Aden'de faaliyet gösteriyor.

Ülkede hükümet güçleri ile Husiler arasında yıllardır devam eden silahlı çatışmalar, ağır insani ve ekonomik krize yol açarken, siyasi çözüm için yürütülen bölgesel ve uluslararası girişimlerden henüz sonuç alınamadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla Husilere karşı askeri operasyon başlatmıştı.

Yemen hükümeti ve bazı bölge ülkeleri, İran'ı Husilere destek vermekle suçlarken Tahran yönetimi bu iddiaları reddediyor.