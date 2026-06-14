Yemen'de 2800 Mayın Temizlendi - Son Dakika
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Yemen'de 2800 Mayın Temizlendi

14.06.2026 22:38
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Suudi Arabistan'ın MASAM projesi, Haziran'da Yemen'de 2800 mayın ve mühimmat temizledi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı Mayın Temizleme Projesi (MASAM) kapsamında haziran ayının ilk 12 gününde ülkede 2 bin 800 mayın ve patlamamış mühimmatın temizlendiği bildirildi.

MASAM, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından 1-12 Haziran'daki faaliyetlerine ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda "MASAM'a bağlı saha ekipleri haziran ayının başından 12'sine kadar ülkede 2 bin 800 mayın ve patlamamış mühimmat temizledi." ifadesine yer verildi.

Aynı dönemde 104 anti tank mayınının da etkisiz hale getirildiği aktarılan raporda, Yemen'de 635 bin 652 metrekarelik alanın mayınlardan ve savaş kalıntılarından temizlendiği kaydedildi.

MASAM projesi, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi tarafından, Yemen topraklarının mayınlardan temizlenmesi amacıyla Haziran 2018'de başlatılmıştı.

Yemen'deki iç savaş ve can alan mayınlar

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütlerinin değerlendirmelerine göre, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla "mayın mağduru" bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de 2800 Mayın Temizlendi - Son Dakika

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