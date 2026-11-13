Yemen'de 340 binden fazla kişi yerinden edildi, IOM erişim sorunlarına dikkat çekti. - Son Dakika
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Yemen'de 340 binden fazla kişi yerinden edildi, IOM erişim sorunlarına dikkat çekti.

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IOM, Yemen'de çatışmalar ve artan güvensizlik nedeniyle 340 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi. IOM Yemen Misyon Şefi Abdusattor Esoev, erişim sorunlarının yardımların ulaştırılmasını geciktirdiğini ve acil desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmaların yaşandığı Yemen'de 340 binden fazla kişinin yerinden edilmek zorunda kaldığını bildirdi.

IOM, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Yemen'de devam eden çatışmalar ve artan güvensizlik nedeniyle 340 binden fazla kişinin yerinden edildiği ve evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Hayati önem taşıyan ulaşım yollarında kısıtlamalar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun hayat kurtarıcı yardımların ulaştırılmasını daha da aksatma tehdidi oluşturduğuna işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Yemen Misyon Şefi Abdusattor Esoev, Yemen'de yüz binlerce kişinin her şeyini geride bırakmak zorunda kalarak yer değiştirdiğini kaydetti.

Erişim sorunlarının temel yardımların ulaştırılmasını geciktirdiğini belirten Esoev, "İnsani ihtiyaçlar artmaya devam ediyor. Zaten umutsuz olan durum daha da kötüleşmeden önce bu ailelere ulaşmak için acilen daha fazla desteğe ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artıyor.

Kaynak: AA
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