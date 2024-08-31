Yemen'in Aden kentindeki patlamada 5 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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Yemen'in Aden kentindeki patlamada 5 ölü, 10 yaralı

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Patlamanın nedeni olarak gaz lokomotiflerinden birinin yükünü boşaltması sırasında yaşanan bir olay gösteriliyor. Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, patlamayla ilgili acil soruşturma açılması ve benzer olayların yaşanmaması için önleyici tedbirlerin uygulanması talimatını verdi.

31.08.2024 14:18
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Yemen'in güneyindeki Aden kentinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada, 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Mansura ilçesine bağlı Et-Tıs'in Caddesi'ndeki istasyonda büyük bir patlama meydana geldi.

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerleşim bölgesindeki patlamada 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Bölge sakinleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mansura Mahallesi 90. Cadde'de bulunan istasyonda yaşanan patlamanın kentin birçok yerinden duyulduğunu belirtildi.

Patlamanın iki apartmanın ortasında bulunan istasyonda yaşanması nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Bölge sakinleri, patlamanın gaz lokomotiflerinden birinin istasyonda yükünü boşaltması sırasında meydana geldiğini ifade etti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre de Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, patlamayla ilgili "acil soruşturma" açılması ve benzer olayların yaşanmaması için acil durum planları ve önleyici tedbirlerin uygulamaya konulması talimatını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'in Aden kentindeki patlamada 5 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

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