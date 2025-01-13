Yemen'de Benzin İstasyonu Patladı: 17 Ölü - Son Dakika
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Yemen'de Benzin İstasyonu Patladı: 17 Ölü

Yemen'in El-Beyda kentinde meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı.

13.01.2025 11:44
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ADEN, 13 Ocak (Xinhua) -- Yemen'in orta kesimlerinde yer alan El-Beyda kentindeki bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada en az 17 kişi hayatını kaybederken, 50'si ağır olmak üzere 74 kişi yaralandı.

Sağlık yetkilileri pazar günü yaptıkları açıklamada, patlamanın cumartesi günü Zaher ilçesinde meydana geldiğini ve tıbbi ile acil müdahale ekiplerinin kaybolan kişiler için arama çalışmalarını sürdürdüğünü, sivil savunma birimlerinin ise bölgenin güvenliğini sağlamaya çalıştığını bildirdi.

Husilerin yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, patlamanın dört benzin istasyonunu ve çevredeki ticari tesisleri etkileyerek önemli maddi hasara yol açtığını açıkladı. Yetkililer, olayın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.

Yerel bir hükümet yetkilisi daha önce patlamada en az 10 kişinin öldüğünü ve 65'ten fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

El-Beyda kenti birkaç yıldır Husilerin kontrolü altında bulunuyor.

Yaklaşık on yıldır süren çatışmalardan büyük zarar gören Yemen'de, son yıllarda benzin ve akaryakıt istasyonlarında meydana gelen benzer kazalar, genellikle yetersiz güvenlik önlemleri ve denetim eksikliklerinden kaynaklanıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yemen'de Benzin İstasyonu Patladı: 17 Ölü - Son Dakika

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