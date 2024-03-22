Yemen'de on binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenlendi.
Başkent Sana'nın Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.
"Saldırıları durdurun", "Gazze'nin yanındayız" ve "Operasyonlarımız devam edecek" sloganlarının atıldığı gösteride, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan ve ABD ile İsrail ürünlerini boykota çağıran pankart ve afişler taşındı.
Husilere bağlı El-Mesira kanalı, başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in farklı kentlerinde de düzenlenen gösterileri canlı yayınla aktardı.
Yemen'in güneybatısında hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz kentinde de binlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi yapıldı.
Göstericiler, Yemen ve Filistin bayrakları ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı. Ayrıca, "Gazze'deki katliamları ve kıtlığı durdurun" yazılı pankartlara yer verildi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.
Son Dakika › Güncel › Yemen'de Filistin'e Destek Gösterileri Düzenlendi - Son Dakika
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