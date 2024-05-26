Yemen\'de Filistin\'e Destek Gösterileri Düzenlendi

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Yemen'de, İsrail'in başta Gazze Şeridi'ndeki saldırıları olmak üzere Filistin halkına yönelik "soykırımının" son bulması için 16 gösteri yapıldı.

Husilere bağlı Yemen ajansı SABA'nın haberine göre, Hacce kentinde Filistinlilerle dayanışma için 13 eylem düzenlendi.

Gösterilerde yapılan açıklamalarda, İslam ve Arap dünyası halklarına, Filistinlilere yönelik "soykırımın" son bulması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme ve İsrail'e ekonomik boykot uygulama çağrısında bulunuldu.

Cevf, Marib ve Hudeyde kentlerinde öğrenciler tarafından düzenlenen 3 gösteride de Filistin halkına destek verildi.

Eylemlerde, Filistin ile dayanışma gösterilerinin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.