Yemen'de Filistinlilere Destek Gösterileri - Son Dakika
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Yemen'de Filistinlilere Destek Gösterileri

Yemen\'de Filistinlilere Destek Gösterileri

Yemen'de on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki işgal ve saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek gösterileri düzenledi. Taiz kentinde ve başkent Sana'da toplanan göstericiler, İsrail'in insanlık suçlarına tepki göstererek Filistin bayrakları açtı ve sloganlar attı. Gösterilerde, İsrail'in Gazze'deki suçları kınandı ve Filistin halkına destek çağrısı yapıldı. Gazze'deki toplu mezarlardan ceset çıkartma işlemleri ise devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı.

26.04.2024 20:57
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Yemen'de on binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri gerçekleştirildi.

Taiz kentinde "Filistin Davasının Zaferi Halk Komitesi"nin organize ettiği etkinlikte toplanan Yemenliler, uluslararası toplumun Gazze'de yaşananlara sessizliğine tepki göstererek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği "insanlık suçlarına" tepki göstermek amacıyla Seb'ın Meydanı'nda bir araya geldi.

Filistin bayrakları ile "İsrail'in suçları ve katliamlarını" kınayan pankartlar açan göstericiler, "Gazze yalnız değilsin. Filistin, bütün Yemenliler seninle" sloganları attı.

Gösteride okunan bildiride, "İşgalci İsrail'in Gazze'de toplu mezarlarla ortaya çıkan büyük suçlarını güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin halkını her düzeyde desteklemek için resmi ve halk nezdinde faaliyetler düzenlemeye devam edileceği belirtilen bildiride, Müslümanlar ve "özgür insanlardan", ABD ve İsrail mallarını ve onları destekleyen şirketleri boykot etmesi istendi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 200 günden fazla süredir aralıksız devam ederken Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi yerleşkesindeki toplu mezarlardan ceset çıkartma işlemleri günlerdir sürüyor.

İsrail ordusu, 4 aylık karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmişti. Çekilmeyle birlikte, kentte toplu mezarlar bulunmaya, evlerin enkazından ve yol kenarlarından cesetler toplanmaya başlanmıştı.

Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezarlardan 400'e yakın ceset çıkartılmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 356 Filistinli öldürüldü, 77 bin 368 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de Filistinlilere Destek Gösterileri - Son Dakika

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