Yemen'de GGK'ye bağlı asker Husilerle çatışmada hayatını kaybetti

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerine bağlı bir askerin İran tarafından desteklenen Husilerle çıkan çatışmada hayatını kaybettiği bildirildi.
GGK'ye ait "Deraalganoob" internet sitesinde yer alan açıklamada, "Güneydeki silahlı kuvvetlerin, Huslerin Dali vilayetine bağlı Hişa kentine yönelik sızma girişimini başarısızlığa uğrattığı" belirtildi.
Sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda GGK'den bir askerin hayatını kaybettiği, Husilerden de ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.
Husiler tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Yemen'de yaşanan krizin sonlandırılması ve siyasi bir çözüm bulunması amacıyla bölgeye birçok ülkeden üst düzey ziyaretler gerçekleşiyor.
Yemen'deki iç savaş ve insani kriz
Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemenhalkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.
Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.
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