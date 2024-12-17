Yemen'de Gıda Krizi Derinleşiyor

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SANA, 17 Aralık (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'da yetersiz beslenme nedeniyle bir hastanede tedavi edilen bir çocuk, 14 Aralık 2024.

BM'nin yaptığı hesaplamaya göre Husi grubu ile Yemen hükümeti arasında 2014 yılının sonlarında başlayan iç savaş, yüz binlerce insanın hayatına mal oldu ve milyonlarca insanı kıtlığın eşiğine getirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından cuma günü güncellenen Yemen durum raporunda, ülke genelinde ankete katılan hanelerin yaklaşık yüzde 62'sinin ekim ayında yetersiz gıda tüketimi bildirdiği belirtildi. Raporda, Gıda Güvenliği ve Tarım Kümesi tarafından yapılan tahminlere atıfta bulunularak, 2025 yılında yaklaşık 17,1 milyon Yemenlinin akut gıda güvensizliği yaşayacağı belirtildi.

Derinleşen gıda güvensizliği, Yemen'deki yetersiz beslenme oranının dünyanın en yüksek seviyeleri arasında yer almasına yol açıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Yemen'deki sağlık tesislerinin yüzde 46'sı uzun süredir devam eden iç savaş nedeniyle ya kısmen çalışıyor ya da tamamen hizmet dışı. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)