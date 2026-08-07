Yemen'de Hava Savunması, Husilerin İHA'larını Düşürdü

Yemen'de hükümet güçlerine ait hava savunma sistemlerinin, Marib kenti semalarında İran destekli Husilere ait insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüğü belirtildi.

Yemen TV'nin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Husiler, yerinden edilmiş çok sayıda kişinin bulunduğu Marib kentini İHA'larla hedef aldı.

Habere göre, hükümet güçlerine bağlı hava savunma sistemleri, Marib semalarında Husilere ait İHA'ları etkisiz hale getirdi.