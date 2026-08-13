Yemen'de Husi Çatışmaları: 7 Ölü - Son Dakika
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Yemen'de Husi Çatışmaları: 7 Ölü

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İran destekli Husiler, Yemen ordusuyla çatışmalarda 7 mensubunun öldüğünü açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ordu güçleriyle çıkan çatışmalarda 7 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde, Yemen ordusuyla çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden Husi mensuplarından 6 kişinin Amran vilayetinde defnedildiği belirtildi.

Çatışmalarda ölen bir kişinin de ülkenin kuzeybatısında yer alan Hacce vilayetinde toprağa verildiği kaydedildi.

Ölen kişilerin ne zaman ve hangi çatışmalarda öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdurrahman el-Muharrami başkanlığındaki Güney Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneybatısında yer alan Taiz ve Lahic vilayetlerinde Husiler tarafından saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Kendilerine bağlı birliklerin Taiz ve Lahic'teki cephelerde Husilere karşı koyduğu ve şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarılan açıklamada, Husilerin takviye güçlerini topçu atışlarıyla hedef aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, Taiz ve Lahic'e saldıran Husilerin, ağır kayıplar vererek Hayfan ve Tur el-Bahe cephelerine doğru çekilmek zorunda kaldıkları kaydedildi.

Konuyla ilgili Husilerden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'in çeşitli bölgelerinde son günlerde Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husi Çatışmaları: 7 Ölü - Son Dakika

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