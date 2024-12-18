Yemen'de Husi ve Hükümet Güçleri Arasında Çatışma

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ADEN, 18 Aralık (Xinhua) -- Yemen'in güneyindeki Lahic vilayetinde salı akşamı hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışma çıktı.

Adının açıklanmaması kaydıyla Xinhua'ya konuşan bir askeri yetkili, çatışmaların Musaymir bölgesinde hükümet güçlerinin Husilerin bir sızma girişimini püskürtmesinin ardından meydana geldiğini söyledi. Yetkili, 3 Husi savaşçısının öldüğünü, 5'inin de yaralandığını sözlerine ekledi.

Hükümet yanlısı güçlerin saha komutanı Husilerin mevzilerini takviye ettiklerini kaydetti. Xinhua'ya konuşan komutan, "Küçük köprüleri havaya uçurdular, çeşitli türlerde mayınlar yerleştirdiler ve yeni yeraltı hendekleri kazdılar" dedi. Komutan, Husilerin Lahic kentinin dış mahallelerine de barikatlar kurduğunu belirtti.

Komutan, bu hazırlıkların Husilerin önümüzdeki günlerde hükümetin olası bir saldırısını beklediği anlamına geldiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki ateşkesin yenilenip genişletilmesi çabalarının başarısızlığa uğradığı 2 Ekim 2022'den bu yana ülkedeki tedirgin sessizlik devam ediyor.

Yıllardır süren diplomatik çabalara rağmen her iki taraf da, BM'nin yüz binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca insanın kıtlığın eşiğine gelmesine neden olduğunu tahmin ettiği çatışmayı sona erdirmek için müzakerelere yeniden başlama konusunda istek sergilemedi.