Yemen'de Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait Hudeyde Havalimanı'na 4 hava saldırısı daha düzenledi - Son Dakika
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Yemen'de Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait Hudeyde Havalimanı'na 4 hava saldırısı daha düzenledi

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 4 hava saldırısı daha düzenlediğini açıkladı. Husilere bağlı televizyon kanalının haberine göre, ABD ile İngiltere, Hudeyde Havalimanı'na gerçekleştirilen saldırı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Husiler, daha önce de ABD ile İngiltere'nin, Hudeyde kentine bağlı Kamaran Adası'na 4 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Husilerin eylemleri nedeniyle birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

27.07.2024 01:09
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Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 4 hava saldırısı daha düzenlediğini açıkladı.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun Telegram hesabından geçtiği habere göre, ABD ile İngiltere, Hudeyde Havalimanı'na 4 hava saldırısı gerçekleştirildi.

Haberde, saldırıda havalimanında hasar oluşup oluşmadığına ilişkin bilgi verilmezken, ABD ile İngiltere'den de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husiler, daha önce de ABD ile İngiltere'nin, Hudeyde kentine bağlı Kamaran Adası'na 4 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait Hudeyde Havalimanı'na 4 hava saldırısı daha düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait Hudeyde Havalimanı'na 4 hava saldırısı daha düzenledi - Son Dakika
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