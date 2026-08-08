Yemen'de Husilere Saldırı - Son Dakika
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Yemen'de Husilere Saldırı

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Ulusal Direniş güçleri, Hudeyde'de Husilere yönelik saldırılar düzenledi. Aden'de ise İHA engellendi.

Yemen'de hükümet yanlısı Ulusal Direniş güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde Husilere (Ensarullah Hareketi) ait komuta kontrol merkezleri, tahkimatlar ve toplanma alanlarının hedef alındığını duyurdu.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Tarık Salih liderliğindeki Ulusal Direniş güçlerine bağlı "2 Aralık" ajansında yer alan açıklamada, söz konusu saldırıların bu sabaha karşı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının Husilerin Marib, Hadramut ve El-Muha açıklarındaki bölgesel sularda ve deniz seyrüseferine yönelik artan saldırı ve ihlallerine karşılık düzenlendiği ifade edildi.

İran destekli Husilerin Hudeyde cephesindeki temas hatlarına yakın bölgelerde hareketliliğinin ve askeri hedeflerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Ulusal Direniş topçu birliklerinin belirlenen hedefleri doğrudan vurması sonucu Husilerin zayiat verdiği kaydedildi.

Haberde saldırıya ilişkin görüntülere de yer verildi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Aden'de insansız hava aracı engellendi

Öte yandan, geçici başkent Aden'in batı semalarında "düşman" bir insansız hava aracının (İHA) tespit edildiği ve hava savunma sistemlerince müdahale edildiği bildirildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdurrahman el-Muharrami başkanlığındaki Güney Silahlı Kuvvetleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Aden'in batısında düşman bir İHA'ya müdahale edildiğini duyurdu.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda ise hava savunma sistemlerinin Husilere ait bir İHA'yı engellediği iddia edildi.

Yemen'de temmuz ayı başından bu yana çeşitli cephelerde hükümet güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husilere Saldırı - Son Dakika

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