Yemen'de İHA Saldırısı: 2 Ölü, 7 Yaralı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ordunun Taiz vilayetinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberinde, Yemen ordusunun güneybatıdaki Taiz vilayetinin Sabr el-Mavadim bölgesine İHA'yla saldırı düzenlediği ifade edildi.

İHA saldırısıyla sivil yerleşim yerlerin hedef alındığı iddia edilen haberde, söz konusu saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yemen hükümetinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Arap Yarımadası'nın güneybatısında yer alan Yemen'de, Eylül 2014'te başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri ele geçiren İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.