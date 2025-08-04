Yemen'de Kaçak Göçmen Teknesi Battı: 54 Ölü

ADEN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Yemen kıyılarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükselirken, onlarca kişiyse hala kayıp.

Ebyen Vilayeti Sağlık Müdürü Abdulkadir Becemil'in pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre ülkenin güneyindeki Ebyen vilayetinin kıyı bölgelerinde son birkaç saat içinde 54 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaklaşık 150 Afrikalı göçmeni taşıyan tekne cumartesi günü yerel saatle 23.00 sularında şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olmuştu.

Becemil, halen ulaşılamayan onlarca kişiyi bulmak üzere gerçekleştirilen arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Hayatını kaybedenlerin defnedilmesi için hazırlık yaptıklarını kaydeden Becemil, defin işlemlerinin vilayetin merkezi Zincibar yakınlarında yapılacağını söyledi.

Açıklamada aynı günün erken saatlerinde 12 kişinin sağ olarak kurtarılarak, tedavi için Şakra Hastanesi'ne nakledildiği de belirtildi.

Vilayetin güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamada ise boğularak hayatını kaybeden kişilerin Afrika Boynuzu'ndan teknelerle Yemen topraklarına ulaşmaya çalışan Etiyopya kökenli düzensiz göçmenler olduğu ifade edildi.

Kıyının farklı noktalarında çok sayıda cansız bedene ulaşıldığını belirten yetkililer, bu nedenle daha fazla kayıp olabileceği endişesini taşıdıklarını vurguladı.

Açıklamada yerel ve uluslararası kuruluşlara Yemen karasuları üzerinden gerçekleştirilen yasadışı göçü durdurmak üzere acil önlemler alma çağrısında da bulunuldu.

Çatışmaların devam ettiği Yemen'de Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en kötü insani krizlerinden biri yaşanıyor. Buna karşın Afrikalı göçmenler, Kızıldeniz'i geçerek ülkeye girmeye devam ediyor. Bu göçmenler genellikle ülkede zorlu koşullarla karşılaşıyor.