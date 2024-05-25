Yemen\'de Kolera Vakaları Artıyor

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Yemen, uzun yıllardır devam eden iç savaşın sağlık sektörünü olumsuz etkilemesi sonucu son dönemde kolera vakalarında ciddi artışa sahne oluyor.

Yemen'de yaklaşık 10 yıldır süren savaş nedeniyle insani koşullar ve sağlık hizmeti açısından dünyanın en kötü krizlerinden biri yaşanmaya devam ediyor.

Savaş nedeniyle ülkede birçok salgın hastalık yayılırken, yılbaşından bu yana kolera vakalarında da büyük oranda artış gözleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Yemen'de sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 51'i tam olarak çalışır durumda ve yüzde 36'sı sınırlı hizmet veriyor.

Çalışan hastanelerin yaklaşık yüzde 29'unda da uzman doktor bulunmuyor.

2016'dan bu yana görülen en büyük dalga

Sağlık ve Nüfus Bakanlığı Taiz Ofisi Basın Sorumlusu Teysir es-Samii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koleranın son dönemde Taiz dahil pek çok şehirde arttığını ifade ederek, bunun 2016'da hastalığın yayılmasından bu yana görülen en büyük dalga olduğunu söyledi.

Yılbaşından bu yana yalnızca Taiz'de 820 vaka kaydedildiğini, 12 kişinin vefat ettiğini belirten Samii, "2024 yılının başından bu yana çoğunluğu Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde olmak üzere 30 binden fazla kolera vakası tespit edildi." dedi.

Ölümcül olabilecek bu bulaşıcı hastalığın yayılmasını engellemek için önleyici tedbirlerin de uygulanamadığını kaydeden Samii, vakaların artmasının tüm Yemenlilerin yakalanma olasılığını yükselttiğine işaret etti.

Taiz'deki Cumhuriyet Hastanesi Acil Sorumlusu Hüsam İbrahim, ülkede kolera vakalarında yeniden artış yaşandığını, hastaneye gelen kolera hastalarının sayısının her gün yükseldiğini söyledi.

Doktor İbrahim, bazı vakalarda hastaların durumunun iyi olmadığını, genellikle Taiz ve çevresindeki kırsallardan hastalar geldiğini belirtti.

Hastaların çoğu fakirlik nedeniyle hastaneye gidemiyor

Koleraya yakalanan Yemenli Ahmed Abdullah, yakın zamanda kolera geçirdiğini, şiddetli ishal, kusma ve ağrı nedeniyle Taiz'deki bir sağlık merkezine gittiğini kaydetti.

Tedaviyle iyileştiğini aktaran Abdullah, "Taiz'de hastalığa yakalananların çoğu fakirlik nedeniyle hastaneye gidemiyor bu durum ölümlerin artmasına neden oluyor." diye konuştu.

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasının en büyük sebebinin savaş olduğunu dile getiren Abdullah, daha önce böyle bir hastalık görmediğini, birçok acıyı beraberinde getiren savaşla birlikte yayıldığını ifade etti.

BM'den kolera uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths 13 Mayıs'ta BM Güvenlik Konseyinde Yemen'deki duruma ilişkin yaptığı bilgilendirmede, ülke genelinde kolera salgınının yayılmasından ciddi endişe duyduklarını belirterek, yılbaşından beri yaklaşık 40 bin vaka ve 160 ölüm olduğunu belirtti.

Salgının özellikle Husilerin kontrolündeki bölgelerde yayıldığına işaret eden Griffiths, 2016-2021 yılları arasında Yemen'de yaklaşık 4 bin kişinin benzer salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini unutmamak gerektiğini söyledi.

Yemen, dünyada en yüksek hastalık riskine sahip ülke

DSÖ'nün 31 Mart'taki açıklamasında, Yemen'in dünyadaki en yüksek hastalık riskine sahip ülke olduğu ifade edilmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre 30 milyon nüfuslu ülkenin 22 milyondan fazlası yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişim sıkıntısı, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.