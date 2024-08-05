Yemen'de Sağlık Sistemi Krizi: Kilit Öneme Sahip Sağlık Tesisleri Kapanma Tehdidiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Yemen'de Sağlık Sistemi Krizi: Kilit Öneme Sahip Sağlık Tesisleri Kapanma Tehdidiyle Karşı Karşıya

Yemen hükümeti, uluslararası fonlardaki düşüş nedeniyle ülkede kilit öneme sahip sağlık tesislerinin kapanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek resmi uyarıda bulundu. Bu durum, savaşın harap ettiği ülkede yaşayan 500.000'den fazla kadının yaşamını tehdit etmektedir.

05.08.2024 12:07
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ADEN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Yemen hükümeti uluslararası fonlardaki ciddi düşüş yüzünden ülkede kilit öneme sahip sağlık tesislerinin kapanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek yaklaşan sağlık sistemi krizi konusunda resmi uyarıda bulundu.

Devlete ait Saba Haber Ajansı tarafından Pazar günü yayımlanan resmi açıklamada uluslararası fonlardaki düşüş yüzünden 1.000'den fazla kilit öneme sahip sağlık tesisinin yakında kapanacak olmasının, savaşın harap ettiği Arap ülkesindeki 500.000'den fazla kadının yaşamını tehdit ettiği belirtildi.

Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, krizi değerlendirmek üzere Pazar günü ülkenin güneyindeki liman kenti Aden'de üst düzey bir hükümet toplantısı düzenledi. Başbakan toplantıda sağlık sektörünün ihtiyaçlarını değerlendirmeye ve gerekli uluslararası müdahaleleri tespit etmeye yönelik bir stratejik plan geliştirmek üzere hükümet komitesi kurulmasını istedi.

Başbakan uluslararası ve bölgesel ortaklara da potansiyel insani afeti önlemek için sağlık hizmetlerine yönelik "yaşamsal öneme sahip olan sürekli desteklerini" yenilemeleri çağrısında bulundu.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybih'in toplantı sırasında sunduğu rapora göre fonlardaki azalma, 600.000 çocuğun temel aşı ve sağlık hizmetlerinden yoksun kalmasına yol açabilir ve ülkenin büyük salgınlarla mücadele kabiliyetini zayıflatabilir.

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'deki sağlık tesislerinin yüzde 46'ısının personel, fon, elektrik, ilaç ve ekipman eksikliği yüzünden kısmen çalıştığını ya da tamamen hizmet dışı olduğunu bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yemen'de Sağlık Sistemi Krizi: Kilit Öneme Sahip Sağlık Tesisleri Kapanma Tehdidiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de Sağlık Sistemi Krizi: Kilit Öneme Sahip Sağlık Tesisleri Kapanma Tehdidiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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