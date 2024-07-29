Yemen'de Sana'dan Mısır ve Hindistan'a uçuşlar yeniden başladı - Son Dakika
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Yemen'de Sana'dan Mısır ve Hindistan'a uçuşlar yeniden başladı

Yemen'de İran destekli Husiler, meşru hükümetle yaptıkları anlaşma doğrultusunda uzun yıllardır kontrolleri altındaki başkent Sana'dan Mısır ve Hindistan'a uçuşların bu akşamdan itibaren yeniden başladığını duyurdu. Sana Uluslararası Havalimanı ile Mısır ve Hindistan arasındaki uçuşlar, 10 yıl sonra ilk kez 'direkt' olarak gerçekleştirilecek.

29.07.2024 00:25
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Yemen'de İran destekli Husiler, meşru hükümetle yaptıkları anlaşma doğrultusunda uzun yıllardır kontrolleri altındaki başkent Sana'dan Mısır ve Hindistan'a uçuşların bu akşamdan itibaren yeniden başladığını duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Sana'daki Yemen Havayolları Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sana Uluslararası Havalimanı ile Mısır ve Hindistan arasındaki uçuşların bu akşamdan itibaren yeniden başladığı belirtildi.

Ülkede yaklaşık 10 yıl önce çatışmaların başlamasından bu yana Sana'dan Kahire ve Mumbai'ye ilk kez "direkt" uçuşlar yapılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden 23 Temmuz'da yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin bankacılık ve hava yolları sektörlerinde gerilimi azaltmak amacıyla bazı önlemlerin alınması yönünde anlaştıkları belirtilmişti.

Her iki taraftan BM Ofisine iletilen metinde "tarafların bankalara karşı aldıkları kararlar ve uygulamaları iptal ettiklerini bildirdikleri" kaydedilmişti. Söz konusu anlaşma gereği, Sana ile Ürdün arasında seferlerin yeniden başlayacağı ve günlük 3 sefere çıkılacağı, Hindistan ve Kahire'ye günlük ya da ihtiyaç duyuldukça seferler düzenleneceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Hindistan, Mısır, Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Sana'dan Mısır ve Hindistan'a uçuşlar yeniden başladı - Son Dakika

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