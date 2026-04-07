Yemen'de Sel Felaketi: 30 Ölü 12 Bin Aile Etkilendi

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Yemen'de mart ayından bu yana etkili olan sel ve taşkınlarda 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 12 bin ailenin zarar gördüğünü açıkladı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Yemen'de yağmur sezonunun normalden erken başladığı kaydedildi.

Açıklamada, Yemen'de mart ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışların ülke genelinde sellere yol açtığı, bu nedenle 30 kişinin hayatını kaybettiği ve 47 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yemen'de 27 Mart'tan itibaren yağışların şiddetini artırdığı ve ülkenin 22 vilayetinin yarısında taşkınların yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, Yemen Kızılayı verilerine göre sel ve taşkınların geniş çaplı olumsuz etkiler oluşturduğu, toplam 83 bin 713 kişinin (11 bin 959 aile) bu afetlerden zarar gördüğü belirtildi.