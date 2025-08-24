Yemen'de sel felaketi! 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Yemen'de sel felaketi! 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

24.08.2025 00:47
Yemen'in Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce illerinde meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı 7'ye çıktı. 5'i çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerden 3'ü Şebve ve Hadramevt'te, 3'ü ise Hacce ilinde yaşamını yitirdi.

Yemen'de Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce illerindeyaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısının 5'i çocuk olmak üzere 7'ye yükseldiği belirtildi.

Yemen'de sel felaketini şoku yaşanıyor. Ülkenin Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce illerinde yağan sağanak yağmur sonucu meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 7'ye çıktı.

ÖLENLERİN 5'İ ÇOCUK

Lahic'in Tuben ilçesindeki yetkililerden alınan bilgiye göre, meydana gelen selde 1 kişi öldü, araçları sel suyuna kapılan 5 kişi kurtarıldı. Sel nedeniyle bazı evler de yıkıldı. İçişleri Bakanlığının açıklamasında ise Şebve ve Hadramevt'te sel sularına kapılan 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Meteoroloji ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde ilerleyen saatlerde sağanak yağışın devam edeceği uyarısı yapıldı.

Husilere bağlı "26 September Net" internet sitesinde yer alan haberde, Hacce ilinde sel suları nedeniyle bir evin yıkıldığı ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

22:07
Halit Yukay’ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı
Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı
20:33
Memur-Sen, Hakem Kurulu’na üye gönderecek
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na üye gönderecek
