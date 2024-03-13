Yemen'de şiddetli yağış ve sel sonucu 6 bin aile yerinden edildi - Son Dakika
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Yemen'de şiddetli yağış ve sel sonucu 6 bin aile yerinden edildi

Yemen'in orta kesimlerindeki Marib şehrinde meydana gelen şiddetli yağış ve sel sonucunda 6 bin yerinden edilmiş ailenin etkilendiği bildirildi. Yerinden Edilenler Kampları Daire Başkanlığı raporuna göre, 204 mülteci kampı ve yerinden edilenlerin yaşadığı bölgelerde 6 bin 495 aile sel ve sağanak nedeniyle zarar gördü. Selzede ailelerin acil ihtiyaçları için insani yardım çağrısı yapıldı.

13.03.2024 23:51
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Yemen'in orta kesimlerindeki Marib şehrinde şiddetli yağış ve selden 6 bin yerinden edilmiş ailenin etkilendiği duyuruldu.

Yemen hükümetine bağlı Yerinden Edilenler Kampları Daire Başkanlığının yayımladığı raporda, Marib'de 8 Mart Cuma günü etkili olan şiddetli yağış ve selden zarar gören yerinden edilmiş aileler hakkında bilgi verildi.

Raporda, 204 mülteci kampı ve yerinden edilen Yemenlilerin yaşadığı bölgelerde 6 bin 495 ailenin sağanak ve selden etkilendiği belirtildi.

Sel nedeniyle Yemenlilerin barındıkları alanlar, yiyecek ve barınma malzemeleri dahil olmak üzere tüm eşyalarının zarar gördüğü kaydedildi.

Raporda, selzede ailelerin gıda, barınak, giyim ve hijyen malzemelerinin yanı sıra dayanıklı çadırlara ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

İnsani yardım çağrısı yapılan raporda, selden etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için acil müdahale edilmesi gerektiği, yerinden edilenlerin kaldığı kampların sel ve yangın gibi afetlerden korunması için genel bir strateji belirlenmesinin gerekliliği vurgulandı.

Marib, 2014'ün sonundan bu yana Yemen genelinde yerinden edilen 4,5 milyon kişinin 2 milyonundan fazlasına ev sahipliği yapıyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi, 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

Yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de şiddetli yağış ve sel sonucu 6 bin aile yerinden edildi - Son Dakika

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