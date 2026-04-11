Yemen'de Şiddetli Yağışlar Sebebiyle Çocuk Hayatını Kaybetti

11.04.2026 17:03
Taiz ilinde meydana gelen sel felaketinde 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, maddi hasar oluştu.

Yemen'in Taiz ilinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu bir çocuk hayatını kaybederken, çeşitli bölgelerde maddi hasar ve kısmi çökmeler meydana geldi.

Yemen İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, son saatlerde Taiz'in El-Muzaffer ilçesi sınırları içindeki Ed-Dehi bölgesinde etkili olan sağanak yağışların oluşturduğu sel sularına kapılan 12 yaşındaki Mücahid Muhammed Abdu'nun cansız bedenine El-Hasab bölgesinde ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, sel sularının Muzaffer ilçesindeki El-Menah Mahallesi'nde bulunan İsveç Enstitüsü'nün arka duvarının yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğindeki bölümünü yıktığı, olayda yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, Batı En-Necah Mahallesi'nde ise bir evin çatısının bir kısmı çökerken, bitişikteki bir eve yağmur sularının sızması sonucu ev eşyalarının zarar gördüğü kaydedildi.

İlin farklı bölgelerinde de oda çatıları çökmeleri, ev duvarlarının yıkılması, sel tahliye kanallarının tıkanması, bazı yollara kaya düşmesi ve sel nedeniyle bir yolun ulaşıma kapanması gibi ek hasarlar meydana geldiği, bu olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Güvenlik birimlerinin, olay yerlerinde incelemelere başladıkları ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, vatandaşlara yağış sırasında sel yataklarından uzak durmaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Yemen, Taiz

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

Dün yine maça gitmiş Duru Nayman’dan Arda Güler’e tam destek
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
Azerbaycan alev alev Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
