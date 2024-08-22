Yemen'de şiddetli yağışlar sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yemen'de şiddetli yağışlar sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ilinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sel felaketinin neden olduğu hasarlar raporlandı.

22.08.2024 23:18
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Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ilinde kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelen olaylar sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'ya göre, Hacce ilinin Beni Kaab beldesinde bir kamyonun şiddetli yağış nedeniyle yolda kayması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Hacce ilinin El-Mehabişe ilçesinde de şiddetli yağışlar nedeniyle bir evin yıkılması sonucu evde bulunan bir kız çocuğu öldü, kız kardeşi ve annesi ise yaralandı.

Sel Felaketinin Hasarlarını Belirleme ve Düzeltme Komitesi Başkanı Hüseyin Makbuli, dün sözde Yemen hükümeti Başbakanı Ahmed Galib er-Rahvi'ye Hudeyde, Hacce ve Rima kentlerinde sel nedeniyle ortaya çıkan hasara ilişkin rapor sunmuştu.

Raporda Hudeyde, Hacce ve Rima'da meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 86 olduğu, 33 bin 123 ailenin kısmen veya tamamen zarar gördüğü aktarılmıştı.

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana, etkili olan şiddetli yağmurlar, onlarca kişinin ölümüne ve başta yerinden edilmiş kamplarda yaşayanlar olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.

Kaynak: AA

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