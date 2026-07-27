Yemen'de Suudi İHA'sı Düşürüldü
Husiler, Yemen'in Cevf vilayetinde Suudi Arabistan'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini açıkladı.
SANA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'in Cevf vilayetinde düşürülmesinin ardından alev alan insansız hava aracı (İHA), 26 Temmuz 2026.
Yemen'deki Husiler pazar günü, ülkenin kuzeyindeki Ceyf vilayeti üzerinde Suudi Arabistan'a ait bir keşif İHA'sını düşürdüklerini öne sürdü. (Fotoğraf: Husi Medya Merkezi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
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