Yemen'de Taiz'de Husilerle çatışmada Tümgeneral el-Havlani öldü

Yemen hükümeti, İran destekli Husiler ile ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde şiddetli çatışmalar yaşandığını duyurdu.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, sahadaki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Hükümet güçleri ile Husiler arasında Taiz kentinin kuzey cephesinde şiddetli çatışmalar yaşandığı ifade edilirken, detaylı açıklama yapılmadı.

Öte yandan Taiz'deki çatışmalarda Yemen hükümetinden üst düzey komutanın öldüğü belirtildi.

Yemen İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığında bağlı Acil Durum Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Salim Abdullah el-Havlani'nin, Taiz kentindeki Kedha cephesinde Husilerle yaşanan çatışmalarda vatani görevini yaptığı sırada hayatını kaybettiği aktarıldı.

Havlani, geçen temmuz ayında yeniden başlayan çatışmalarda Yemen ordusunun kaybettiği en üst düzey komutan oldu.

Aden'de Husilere ait İHA'lar düşürüldü

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, geçici başkent Aden semalarında Husilerin saldırı için yolladığı insansız hava araçlarının (İHA) imha edildiğini belirtti.

Nezili, İHA'ların sivil yerleşim yerlerindeki hedefe varmadan düşürüldüğünü ekledi.

Yemen'deki gelişmeler

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkesin ardından yaşanan görece sakinliğin sonrasında Temmuz 2026 başında başlayan çatışmaların en geniş kapsamlılarına sahne oluyor.

Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.