Yemen'de Taiz Selinde 15 Ölü, 9 Kayıp
Yemen'de Taiz Selinde 15 Ölü, 9 Kayıp

29.03.2026 20:21
Taiz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e, kayıplar ise 9'a yükseldi.

Yemen'in Taiz kentini vuran sel felaketinde 24 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği, 9 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yerinden Edilmiş Kişi Kamplarının Yönetiminden Sorumlu Yürütme Biriminden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 24 Mart Cuma gününden bu yana ülkenin güneybatısındaki Taiz'de etkili olan selde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği, can kayıplarının 9'unun El-Meha ilçesinde, 6'sının ise Mevza ilçesinde yaşandığı belirtildi.

Muha ilçesinde 9 kişinin kaybolduğu, selden 5 bin 883 ailenin zarar gördüğü kaydedildi.

Zararların, konutların kısmen ya da tamamen yıkılmasının yanı sıra ev eşyaları, gıda maddeleri ve hayvan kayıplarını da kapsadığı aktarılan açıklamada, zarar gören çadırların ve barınakların onarılması veya yenilenmesi, ayrıca etkilenen ailelere battaniye, yatak, branda ve yağmurdan korunma ekipmanları gibi acil malzemelerin sağlanması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Sel nedeniyle gıda stoklarını kaybeden ailelere acil gıda yardımı ulaştırılması ve kanalizasyon şebekelerindeki taşma ve tıkanıklıkların giderilmesi için su ve sanitasyon alanında derhal müdahale edilmesi, kapalı yolların açılması ve su birikintilerinin yoğun olduğu bölgelerde yağmur sularının tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yemen resmi ajansı SABA, 27 Mart'taki haberinde, Taiz kentinde şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde son 2 günde 8 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca evin zarar gördüğü duyurmuştu.

Kaynak: AA

İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
Bakanlıktan Mehmet Şimşek iddiasına yanıt Bakanlıktan Mehmet Şimşek iddiasına yanıt
Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti: O anlar kamerada Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti: O anlar kamerada
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

20:45
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat
20:34
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
20:28
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı
Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
19:31
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
19:16
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
19:12
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
