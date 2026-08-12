Yemen'de Ulusal Direniş Güçleri Subayı Öldü - Son Dakika
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Yemen'de Ulusal Direniş Güçleri Subayı Öldü

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Yemen'de İran destekli Husilerle çatışmada Ulusal Direniş Güçleri subayı Albay Yahya el-Kadi hayatını kaybetti.

Yemen'de hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri saflarında yer alan bir subayın, İran destekli Husilerle girilen çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal Direniş Güçlerine ait "2 Aralık" haber sitesinde yayımlanan haberde, Albay Yahya el-Kadi'nin Husilerle girilen çatışmalar sırasında öldüğü kaydedildi.

Haberde, Albay Kadi'nin nerede ve ne zaman öldüğüne dair bilgi paylaşılmazken, salı günü Yemen'in batısındaki El-Muha ilçesinde cenaze töreni düzenlendiği ve Kadi'nin Cumhuriyet Muhafızları Mezarlığı'na defnedildiği aktarıldı.

Törene Kadi'nin silah arkadaşlarının yanı sıra Ulusal Direniş Güçlerinin bazı komutanlarının katıldığı belirtildi.

Habere göre, törende yapılan konuşmalarda, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Tarık Muhammed Abdullah Salih'in liderliğindeki Ulusal Direniş Güçlerinin "Yemen topraklarının tamamının geri alınması" ve "Husi projesinin" sona erdirilmesi tamamlanana kadar mücadeleyi sürdüreceği vurgulandı.

Hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçlerinin operasyonları, Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde illerinin bazı bölgelerinde yoğunlaşıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de Ulusal Direniş Güçleri Subayı Öldü - Son Dakika

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