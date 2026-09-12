Yemen'de Vatan Kalkanı Güçleri, Dali'de Husilere İHA'larla nokta atışı saldırı düzenledi - Son Dakika
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Yemen'de Vatan Kalkanı Güçleri, Dali'de Husilere İHA'larla nokta atışı saldırı düzenledi

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Yemen hükümetine bağlı Vatan Kalkanı Güçleri, ülkenin güneybatısındaki Dali vilayetinde Husilere ait mevzilere insansız hava araçlarıyla nokta atışı saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Saldırıya ilişkin ayrıntı verilmezken Husilerden henüz açıklama gelmedi.

Yemen hükümetine bağlı "Vatan Kalkanı Güçleri", ülkenin güneybatısındaki Dali vilayetinde Husilere ait mevzilere "nokta atışı" hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

Vatan Kalkanı Güçleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Dali'de Husilerin mevzilerine yönelik "insansız hava araçlarıyla nokta atışı saldırılar" yaptığını bildirdi.

Açıklamada, paylaşılan görüntülerin İHA'larla hedef alınan ve çok sayıda Husi'nin bulunduğu belirtilen bölgeye ait olduğu kaydedildi.

Saldırıya ilişkin ayrıntıya yer verilmezken, Husiler konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirmesinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirmişti.

Hükümet güçleri ise El-Cevf vilayetinde ilerleme kaydederek il merkezi Hazm kentine yaklaşmıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Vatan Kalkanı Güçleri, Dali'de Husilere İHA'larla nokta atışı saldırı düzenledi - Son Dakika

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