Yemen'deki Husi Grubu ABD ve İsrail'e Ait Üç Gemiyi Saldırdı - Son Dakika
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Yemen'deki Husi Grubu ABD ve İsrail'e Ait Üç Gemiyi Saldırdı

Yemen'deki Husi grubu, Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde ABD ve İsrail'e ait üç gemiye saldırdıklarını duyurdu. Husi askeri sözcüsü, saldırıların balistik füzeler, kanatlı füzeler ve insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtti.

10.07.2024 11:22
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SANA, 10 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde ABD ve İsrail'e ait üç gemiye saldırdıklarını söyledi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea, Husilerin yönettiği El Masirah TV tarafından Salı günü yayımlanan açıklamasında, hedef alınan gemilerin "Maersk Sentosa, Marthopolis ve MSC Patnaree" olduğunu belirtti.

Sarea saldırıların "balistik füzeler, kanatlı füzeler ve insansız hava araçları" kullanılarak gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Aden Körfezi, Umman Denizi, İsrail, Yemen, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husi Grubu ABD ve İsrail'e Ait Üç Gemiyi Saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'deki Husi Grubu ABD ve İsrail'e Ait Üç Gemiyi Saldırdı - Son Dakika
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