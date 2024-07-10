Yemen'deki Husi Grubu ABD ve İsrail'e Ait Üç Gemiyi Saldırdı

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SANA, 10 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde ABD ve İsrail'e ait üç gemiye saldırdıklarını söyledi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea, Husilerin yönettiği El Masirah TV tarafından Salı günü yayımlanan açıklamasında, hedef alınan gemilerin "Maersk Sentosa, Marthopolis ve MSC Patnaree" olduğunu belirtti.

Sarea saldırıların "balistik füzeler, kanatlı füzeler ve insansız hava araçları" kullanılarak gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.