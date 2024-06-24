Yemen'deki Husi Grubu, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda İki Kargo Gemisine Saldırıları Üstlendi

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SANA, 24 Haziran (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki kargo gemisine yapılan saldırıları üstlendi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea, Husilere ait El Mesira TV'de Pazar günü yayımlanan yazılı açıklamasında, "Silahlı kuvvetlerimize bağlı deniz kuvvetleri insansız bir botla Kızıldeniz'de Transworld Navigator isimli gemiye yönelik ikinci operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyonda gemi tam isabetle vuruldu" dedi.

Sözcü, "Silahlı kuvvetlerimizin füze gücü, Hint Okyanusu'ndaki Stolt Sequoia isimli gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldı, operasyon amacına başarıyla ulaştı" diye konuştu.